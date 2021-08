Reichartshausen. (pol/mün) Am Freitagnachmittag kam es auf der Kreisstraße K4188 zum Zusammenstoß eines dreirädrigen Motorrollers mit einem Dacia Sandero. Die Fahrerin des Dacia kam gegen 15.45 Uhr von der Bundesstraße B292 und fuhr in Richtung Reichartshausen. Beim Linksabbiegen in die Zufahrtsstraße zum Weilerhof habe sie offenbar die Vorfahrt des ihr entgegenkommenden Rollerfahrers misscachte, berichtet die Polizei.

Bei der Kollision wurde der 63-jährige Fahrer des Quadro 3 schwer verletzt und stationär in einer nahegelegenen Klinik aufgenommen. Die Frau blieb unverletzt.