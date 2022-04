Osterburken. (pol/rl) Ganz schön was zu schleppen hatten Diebe vergangene Woche in Osterburken. Der oder die Täter schraubten zwischen Dienstagmittag und dem frühen Donnerstagabend eine bronzene Pferdestatue, die vor dem Hotel Märchenwald in der Boschstraße angebracht war, von ihrem Steinsockel und transportierten sie ab.

Die etwa ein Meter hohe und etwa 150 Kilogramm schwere Skulptur hat einen Wert von mehreren Tausend Euro.

Wer Hinweise auf den Verbleib des Bronzepferdes oder die Identität des Täters geben kann oder im Tatzeitraum etwas Verdächtiges beobachtet hat, kann dies unter der Telefonnummer 06281/9040 dem Polizeirevier Buchen melden.