Obrigheim. (pol/mare) In Erinnerung bleibt sicherlich die Fahrstunde, die eine 19-Jährige am Donnerstag gegen 15.30 Uhr in Obrigheim absolviert hat. Sie endete mit einem Crash, wie die Polizei berichtet

Die junge Frau wollte von Obrigheim nach Haßmersheim fahren und musste im Bereich des Mosbacher Kreuzes anhalten, da ein anderer Wagen Vorfahrt hatte. Dies erkannte eine 21-jährige Mercedes-Fahrerin, die ebenfalls in Richtung der Einmündung fuhr, offenbar zu spät und fuhr auf den Fahrschul-VW auf.

Durch den Aufprall wurde die 19-Jährige leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.