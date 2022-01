Nußloch/Rauenberg. (pol/mare) Eine Serie von Einbrüchen hat in den letzten Tagen in Nußloch und Rauenberg gegeben. Das berichtet die Polizei.

Eingebrochen wurde demnach am Sonntag zwischen 16.30 und 21.30 Uhr in Rauenberg in ein Einfamilienhaus in der Straße "Hofäcker". Die Täter überwanden einen Gartenzaun, um auf das Grundstück zu gelangen und drangen anschließend durch die gewaltsam geöffnete Terrassentür in das Innere des Hauses ein. Dort durchsuchten und durchwühlten sier mehrere Räume. Sowohl der Sach- als auch der Diebstahlschaden ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Bereits zwischen Samstag, 16 Uhr, und Sonntag, 13 Uhr, wurde ebenfalls in Rauenberg versucht, in ein Einfamilienhaus in der Straße "Eckertswiesen" einzubrechen, hier blieb es allerdings bei einem Versuch, die Täter gelangten nicht in das Innere des Hauses. Es entstand geringer Sachschaden.

Auch in Nußloch wurde in der Zeit zwischen Donnerstag, 15 Uhr, und Samstag, 22 Uhr, versucht in ein Einfamilienhaus in der Nadlerstraße einzubrechen. Der Versuch misslang, die Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Am Freitag wurde in Nußloch zwischen 17.45 und 21 Uhr in der Fröbelstraße in eine Doppelhaushälfte eingebrochen. Auch hier drangen die Täter gewaltsam über die Terrassentür in das Innere des Hauses ein. Anschließend wurden sämtliche Räume durchsucht und Schränke durchwühlt. Der Diebstahlschaden liegt bei mehreren Tausend Euro, der entstandene Sachschaden ist derzeit noch nicht bekannt.

Ob es einen Zusammenhang zwischen den Taten gibt, wird derzeit geprüft.

Zeugen können sich bei der Polizei melden unter Telefon 06222/57090.