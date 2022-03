Nußloch. (pol/msc) Dumm gelaufen ist es für einen 25-Jährigen am Montagnachmittag in Nußloch. In der Werderstraße wurde der Mercedes-Fahrer kurz vor 16 Uhr angehalten, konnte allerdings weder einen Ausweis noch einen Führerschein vorlegen. Die Polizei zweifelte den genannten Namen an und fand heraus, dass es sich in Wahrheit um den Namen des Bruders handelte.

Laut Polizeibericht soll der Mann zuvor versucht haben, die Beamten von der Richtigkeit seiner Angaben zu überzeugen - unter anderem, indem er ihnen erzählte, er sein ein erfolgreicher Geschäftsmann, der 300.000 Euro verdiene. Der Grund: Lediglich der Bruder ist im Besitz eines Führerscheins, der Fahrer selbst allerdings nicht.

Aus dem Fahrzeug stellten die Beamten drei Plagiate von hochwertigen Armbanduhren sicher, die in der Türkei gekauft und nach Deutschland gebracht wurden, so die Polizei weiter. Bei einem der beiden Mitfahrer wurde zudem Cannabis aufgefunden, ein Drogentest beim Fahrer verlief allerdings ergebnislos.

Die Beamten haben bei der Staatsanwaltschaft Anzeige erstattet, unter anderem wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und wegen Drogenbesitz. AUch der Bruder des Fahrers muss mit einer Anzeige rechnen, da er das von ihm gemietete Leihfahrzeug an seinen Bruder übergeben hat, ohne dass dieser einen Führerschein besitzt.