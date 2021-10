Mühlhausen. (pol/mare) Wohl aufgrund eines technischen Defekts ist am Donnerstag in Mühlhausen ein Werbewürfel auf dem Dach eines Supermarkts in Brand geraten. Das berichtet die Polizei.

Gegen 19 Uhr fing demnach die Werbetafel in der Straße In den Rotwiesen Feuer. Aus Sicherheitsgründen wurde das Geschäft vorübergehend kurzzeitig geräumt. Auch die Landesstraße L546 musste eine Zeitlang gesperrt werden.

Die Feuerwehr Mühlhausen war mit sieben Fahrzeugen und 39 Kräften im Einsatz. Die Schadenshöhe ist noch unklar.