Mosbach-Diedesheim. (pol/mün)

Nach dem versuchten Mord in Diedesheim in der Nacht zum 22. Dezember meldet die Polizei einen Ermittlungserfolg. Sie glaubt, dass ein 50-Jähriger dafür verantwortlich sein soll. Der Beschuldigte wurde am Mittwoch festgenommen und in Untersuchungshaft genommen.

Dem 50-Jährigen wird vorgeworfen, die Haustüren mit Mülltonnen blockiert, mehrere Brandstellen rund ums Haus gelegt und so alle Fluchtmöglichkeiten versperrt zu haben. Gegen den Mann wird nun wegen versuchten Mordes ermittelt.

Eine 19-köpfige Ermittlungsgruppe hatte den Tatverdächtigen ermittelt.

Update: Freitag, 11. Februar 2022, 12.19 Uhr

Mosbach-Diedesheim. (pol/dpa) In einem Wohngebiet in Diedesheim waren in der Nacht zum Mittwoch, 22. Dezember 2021, mehrere Autos und Mülltonnen angezündet worden.

Die Täter hatten auf dem Hof eines Hauses in der Jahnstraße Feuer zwischen zwei geparkten Fahrzeugen gelegt. Zudem schoben sie Mülltonnen vor eine Haustür und steckten diese ebenfalls in Brand. Durch das Feuer entstand circa 6000 Euro Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

Da die brennenden Mülltonnen die Haustür versperrten und sich Menschen in dem Haus befanden, ermittelt die Kriminalpolizei Mosbach auch wegen versuchtem Mord. Hierzu wurde nun auch eine 19-köpfige Ermittlungsgruppe eingerichtet, teilt die Polizei mit.

Die Kriminalpolizei bittet die Bevölkerung um ihre Mithilfe. Zeugen der Tat und Personen, die in der Nacht auf Mittwoch, den 22. Dezember 2021, zwischen 2 und 3 Uhr im Bereich der Jahnstraße und Umgebung eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131/104-4444 bei der Kriminalpolizei Heilbronn zu melden.

Update: Freitag, 21. Januar 2022, 14.18 Uhr