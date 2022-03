Mosbach. (pol/msc) In der Nacht auf Montag sind Unbekannte in eine Firma in Neckarelz eingebrochen. Dort haben sie laut Polizei Bargeld gestohlen.

Die Täter brachen gegen 6 Uhr in mehrere Gebäude in der Bahnhofstraße ein und durchsuchten diese. Es entstand Sachschaden von rund 5.000 Euro.