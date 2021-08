Mannheim. (pol/lyd) Bereits am vergangenen Freitag, 13. August, gegen 11.20 Uhr, wurde ein 18-jähriger Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall im Stadtteil Waldhof leicht verletzt, teilt die Polizei mit.

Der junge Mann war auf dem Radweg entlang der Schienenstraße in Richtung Sandhofen unterwegs, als er beim Einfahren in die Altrheinstraße von einem unbekannten Mercedes-Fahrer erfasst und zu Boden geschleudert wurde. Der 18-Jährige wurde dabei leicht verletzt und begab sich nach der Unfallaufnahme selbständig in ärztliche Behandlung.

Der Mercedes-Fahrer stieg zunächst aus, erkundigte sich bei dem 18-Jährigen nach dessen Befinden, stieg jedoch danach wieder ein und fuhr davon. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: ca. 40 Jahre; schlank; Mitteleuropäer. Er hatte einen grauen Haarkranz und trug eine kurze Jeans sowie ein braunes T-Shirt.

Sein Mercedes hatte eine dunkle Farbe und eine Mannheimer Kennzeichen. Das Fahrzeug dürfte im Frontbereich beschädigt sein. Die Unfallfluchtermittler der Mannheimer Verkehrspolizei haben die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugen, die den Unfall beobachteten und Hinweise zum Fahrer und/oder seinem Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei Mannheim unter Telefon 0621/174-4222 in Verbindung zu setzen.