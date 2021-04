Mannheim. (pol/lyd) Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht von Freitag auf Samstag aus einer Feldscheune im Stadtteil Seckenheim einen Traktor, teilt die Polizei mit.

Die Unbekannten drangen auf bislang unbekannte Art und Weise in die Scheune auf einem Feld nahe der Suebenheimer Allee ein und entwendeten daraus einen Traktor der Marke Fendt. Der Verantwortliche hatte das Fahrzeug am Freitagabend, gegen 21 Uhr in der verschlossenen Scheune abgestellt. Als er am Samstagmorgen, gegen 8 Uhr wieder zu der Scheune kam, war der Traktor verschwunden.

Im Rahmen einer Fahndung konnte das landwirtschaftliche Fahrzeug auf dem Parkplatz in der Straße "Am Neckarstadion" in Ilvesheim wieder aufgefunden werden. Die Fahrerkabine war verschlossen, aus dem Inneren wurden jedoch die Fahrzeugpapiere, ein Werkzeugkasten sowie die Fahrzeugkupplung entwendet. Zudem war das Fahrzeug, vermutlich aufgrund eines Getriebeschadens, nicht mehr fahrbereit.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder das Fahrzeug im fraglichen Zeitraum fahrend gesehen haben, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444 zu melden.