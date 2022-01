Mannheim. (pol/lesa) Erneut ist im Mannheimer Stadtteil Neckarstadt in eine Schule eingebrochen worden. Wie die Polizei berichtet, verschafften sich die unbekannten Täter zwischen Freitagabend und Montagmorgen Zutritt zu dem Gebäude in der Grenadierstraße. Laut den Beamten brachen die Einbrecher ein Fenster des Lehrerzimmers auf, stiegen ein und durchsuchten in dem Raum mehrere Schränke. Anschließend verließen sie auf dem gleichen Weg das Gebäude und flüchteten. Ob etwas entwendet wurde, ist noch unklar.

Bereits zwischen 24. und 27. Dezember wurde in der gleichen Schule eingebrochen. Dabei wurden Fernseher und Tablet-PCs gestohlen. Ob zwischen den beiden Taten ein Zusammenhang besteht, wird nun ermittelt. Die Polizei bittet Zeugen um Meldung unter Telefon 0621/33010.