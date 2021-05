Mannheim. (pol/mare) Gegen 13.15 Uhr kam es am Samstagnachmittag auf der Autobahn A6 bei Rheinau in Fahrtrichtung Heilbronn zu einem Verkehrsunfall. An dem Unfall waren zwei Autos beteiligt, wie die Polizei mitteilt.

Ein Fahrstreifen war nach dem Unfall gesperrt. Neben der Polizei waren auch ein Rettungs- sowie Notarztwagen am Unfallort. Der Verkehr wurde über den Standstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Es kommt zu leichten Verkehrsbehinderungen.

Nach ersten Informationen wurde nur eine Person leicht verletzt.

Update: Samstag, 29. Mai 2021, 13.59 Uhr