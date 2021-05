Mannheim. (pol/mare) Gegen 13.15 Uhr kam es am Samstagnachmittag auf der Autobahn A6 bei Rheinau in Fahrtrichtung Heilbronn zu einem Verkehrsunfall. An dem Unfall waren zwei Autos beteiligt, wie die Polizei mitteilt.

Der 23-jährige Audi-Fahrer fuhr in Richtung Karlsruhe auf der linken der beiden Fahrspuren. Nach bisherigen Ermittlungen platzte augenscheinlich der rechte Vorderreifen an diesem Fahrzeug. Er verlor daraufhin die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen den linken hinteren Kotflügel des vor ihm auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Ford eines 27-Jährigen.

Dieser geriet daraufhin ins schleudern und prallte zweimal gegen die Leitplanke, wobei er auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen kam. Dabei wurde der 27-jährige leicht verletzt und wird zur ambulanten Behandlung in eine Mannheimer Klinik vgebracht.

Die Autobahnpolizei Mannheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

Update: Samstag, 29. Mai 2021, 0.45 Uhr