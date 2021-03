Mannheim. (RNZ) Umfangreiche Kontrollen hat die Polizei am Donnerstagvormittag zwischen 5 und 10 Uhr in den Stadtteilen Neckarstadt-West und Jungbusch durchgeführt. Wie die Beamten mitteilten, ging es dabei vor allem um Schwarzarbeit. Hierbei werden Personen angeworben, die nur für einen oder mehrere Tage arbeiten und ihren Lohn dafür in bar ausgezahlt bekommen.

Die Polizei richtete sieben Kontrollstellen ein. Fahrzeuge, die Arbeiter transportierten, wurden auf einen Parkplatz auf der Friesenheimer Insel geleitet. Unterstützt wurde das Polizeipräsidium Mannheim von der Bereitschaftspolizei Bruchsal und der Finanzkontrolle Schwarzarbeit beim Hauptzollamt Karlsruhe.