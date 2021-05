Mannheim. (pol/mün) Der Mann war in seinem Auto nicht zu übersehen und nicht zu überhören - und das wollte er offenbar auch so. Seine Auftreten in "Poser-Manier", wie die Polizei es formuliert, endete aber rasch - unter anderem mit einer Anzeige wegen Urkundenfälschung.

Der 24-Jährige war am Samstagabend in der Mannheimer Innenstadt mit seinem Mercedes unterwegs. Und als er mit seinem Fahrzeug mit laut aufheulendem Motor und überhöhter Geschwindigkeit Polizisten auffiel, wurde er kontrolliert.

Es stellte sich heraus, dass dem Mercedes-Fahrer längst der Führerschein entzogen worden war. Der mittlerweile in der Schweiz wohnende Deutsche präsentierte den Beamten ein "schweizerischen Führerschein". Doch wie sich nach eingehender Überprüfung herausstellte, war das eine Fälschung, berichtet die Polizei.

Gegen den 24-Jährigen wird nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung ermittelt. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt, das Fahrzeug musste von einer anderen Person (mit echtem Führerschein) abgeholt werden.

Nachdem der 24-jährige Mann eine Sicherheitsleistung hinterlegt hatte, wurde er wieder auf freien Fuß entlassen.