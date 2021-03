Mannheim. (pol/make) In Käfertal kam es am Samstagmorgen um 9 Uhr im Bereich der Hessischen Straße zwischen der Kreuzung Waldstraße und der Kreuzung Speckweg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einer Straßenbahn.

Laut Polizeiangaben wurden hierbei zwei Personen leicht verletzt. Der Unfall ereignete sich laut RNZ-Informationen zwischen einem VW-Sharan und der Straßenbahn der Linie 4. Laut Augenzeugen habe eine Frau das Rotlicht der Lichtzeichenanlage nicht beachtet und sei auf der Kreuzung mit der Bahn zusammen geprallt.

Die Straßenbahn, in der sich keine Fahrgäste befanden, entgleiste durch den Zusammenprall. Beide Fahrer wurden verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die Strecke blieb für die Bergung für mehrere Stunden bis etwa 13 Uhr gesperrt. Es wurde ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.

Laut RNZ-Informationen entstand an der Bahn ein Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro, am VW ein Schaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.