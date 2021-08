Mannheim. (pol/make) Zwei Anwohner haben in Neckarstadt in der Alphornstraße am Montagabend einen Einbruch verhindert. Laut Polizeiangaben stellten sie gegen 21:15 Uhr einen Einbruch bei ihrem Nachbarn fest. Sie bemerkten einen unbekannten Mann im Treppenhaus des Mehrfamilienhauses und verständigten sofort die Polizei. Der Einbrecher, der gerade dabei war eine Wohnungstür gewaltsam aufzubrechen, wurde offenbar von dem 28-Jährigen und dessen 21-jährigen Begleiterin überrascht.

Der Unbekannte ließ sofort alles stehen und liegen und flüchtete aus dem Mehrfamilienhaus in unbekannte Richtung. Trotz den sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen führten diese bislang nicht zum Aufgreifen des Mannes. Am Tatort stellten die hinzugerufenen Beamten dann nicht nur das Aufbruchswerkzeug sicher, sondern auch ein Paar Handschuhe, die der Unbekannte offenbar ebenfalls zurückließ. Die Ermittlungen zur Schadenshöhe sowie die Spurenauswertung an den aufgefundenen Gegenständen dauern derzeit noch an.

Die Ermittlungsgruppe Eigentum hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu dem Einbrecher sowie dessen Fluchtrichtung geben können, werden gebeten sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0621 174 4444 oder beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt unter 0621 33010 zu melden. Der Gesuchte ist männlich, etwa 50 Jahre alt, kräftige Statur und hat eine braune Hautfarbe. Bekleidet war die Person mit einer dunkelblauen Baseballmütze und einem dunkelblauen Pullover ohne Kapuze.