Mannheim. (pol/mare) Zwei Motorräder sind am Samstagabend in Mannheim kollidiert. Das berichtet die Polizei.

Gegen 19 Uhr ereignete sich in der Röntgenstraße ein Verkehrsunfall zwischen zwei Motorrädern. Eine 20-jährige Honda-Fahrerin fuhr auf dem rechten Fahrstreifen in der Röntgenstraße von der Feudenheimer Straße kommend. Ein 18-jähriger Fahrer einer Suzuki erkannte zu spät, dass die Honda-Fahrerin abbiegen wollte und dazu abbremste. Deshalb fuhr der Suzuki-Fahrer dem anderen Motorrad auf und touchierte dieses.

Keiner kam zu Fall. Durch die Kollision wurden beide aber leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro. Die Fahrerin der Honda kam zur weiteren Abklärung mit einem RTW in ein örtliches Krankenhaus.