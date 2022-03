Mannheim. (pol/msc) Ein 83-Jähriger ist in Schlangenlinien durch die Stadt gefahren und hat dabei vermutlich einen Außenspiegel eines anderen Autos beschädigt. Der Geschädigte konnte laut Polizeibericht allerdings noch nicht ausfindig gemacht werden.

Der Skoda-Fahrer fuhr am Sonntag gegen 18 Uhr zwischen den Quadraten A5 und B6 durch die Innenstadt. Ein aufmerksamer Zeuge fuhr hinter ihm her und beobachtete sein Fahrweise und den Unfall, bei dem er mit seinem Seitenspiegel an einem anderen Auto hängen geblieben sein soll.

Als der 83-Jährige seinen laut Polizei deutlich beschädigten Skoda abstellte, um in eine Kirche zu gehen, ignorierte er den Zeugen, der ihn auf den Schaden aufmerksam machen wollte. Das andere am Unfall beteiligte Auto konnte bisher noch nicht von der Polizei gefunden werden.