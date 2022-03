Mannheim-Neckarau. (pol/sake) In Mannheim brachen Diebe am Mittwoch zwischen 6.30 Uhr und 18 Uhr in eine Wohnung ein, indem sie das Fenster im Erdgeschoss aufhebelten.

Die Täter waren in der Großfeldstraße offenbar auf der Suche nach Wertgegenständen und durchsuchten sämtliche Räume. Nach derzeitigem Ermittlungsstand entwendeten sie mehrere Mobiltelefone und Armbanduhren in einem geschätzten Wert von rund 2000 Euro. An dem Fenster entstand nur geringfügig Sachschaden, teilt die Polizei in ihrer Mitteilung mit.

Zeugen können sich unter dem kriminalpolizeilichen Hinweistelefon, Telefon: 0621/1744444 melden.