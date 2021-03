Pforzheim/Mannheim. (pol/rl) Einen 62-jährigen Maskenverweigerer haben Bundespolizisten am Montagabend erst in Pforzheim und dann noch mal in Mannheim erwischt.

Beim ersten Vorfall im Pforzheimer Hauptbahnhof ging es zunächst darum, dass der 62-Jährige eine ICE-Verbindung ohne gültiges Ticket benutzt hatte. Er weigerte sich eine Maske zu tragen, beleidigte die Bundespolizisten und gab ihnen gegenüber einen falschen Namen an.

Am Dienstagmorgen kam es zur zweiten Begegnung mit dem 62-Jährigen. Diesmal am Hauptbahnhof in Mannheim. Wieder war er ohne Ticket mit dem ICE gefahren, wieder war er erwischt worden und wieder trug er keine Maske. Auf dem Weg zur Dienststelle weigere er sich wieder eine geeignete Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte er die Dienststelle wieder verlassen.