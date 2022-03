Mannheim. (pol/mare) Eine betrunkene Autofahrerin verursachte am Freitagmorgen in Mannheim einen Verkehrsunfall. Das meldet die Polizei.

Die 58-jährige Frau war mit ihrem Mercedes zunächst auf der Stotzstraße in Richtung Viehhofstraße unterwegs. An der Einmündung bog sie falsch ab, sodass sie in der Viehhofstraße in den Gegenverkehr geriet. Dort blieb sie zunächst rund 30 Sekunden entgegen der Fahrtrichtung mitten auf der Fahrbahn stehen.

Anschließend wendete sie ihr Fahrzeug und beschleunigte in Fahrtrichtung Ludwigshafener Straße. Dabei verlor sie die Kontrolle über ihren Mercedes und prallte gegen die dortige Ampel. Bei dem Zusammenstoß zogen sich die 53-jährige Fahrerin des Mercedes sowie ihr 47-jähriger Beifahrer leichte Verletzungen zu und wurden von Rettungskräften in Krankenhäuser eingeliefert.

Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Ampel wurde ebenfalls beschädigt. Die Höhe des Sachschadens lässt sich derzeit noch nicht beziffern.

Noch an der Unfallstelle bemerkten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch im Atem der 58-Jährigen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von fast 3,3 Promille. Ihr wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Gegen die Frau wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung und fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Ihr Führerschein wurde einbehalten.