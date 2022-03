Mannheim. (pol/msc) Ein Trickbetrüger hat am Donnerstagmittag vorgegeben, ein Mitarbeiter des Gesundheitsamts zu sein und sich so Zugang zur Wohnung einer Seniorin verschafft. Das teilte die Polizei mit. Er gab an, den Impfstatus überprüfen zu wollen.

Als er sich in der Wohnung im Straßburger Ring befand, erschienen zwei weitere Männer unter demselben Vorwand. Als die drei Verdächtigen die Wohnung der Seniorin durchsuchten und Schubladenfächer und Schränke öffneten, forderte die Geschädigte die Männer auf, das zu unterlassen. Daraufhin ergriffen sie die Flucht in Richtung Mühlhauser Straße.

Aktuell gehen die Beamten nicht davon aus, dass Gegenstände entwendet wurden. Zeugen, die den Vorfall gesehen haben, sollen sich unter der Rufnummer 06203/9305-0 melden. Aufgrund der Häufung solcher Betrugsversuche warnt die Polizei davor, Fremden Zutritt in die Wohnung zu gewähren und sich von Amtspersonen immer den Dienstausweis zeigen zu lassen.