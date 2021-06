Mannheim. (pol/mün) Am frühen Samstagmorgen wurde ein 22-jähriger Mann am Wasserturm nach einer Auseinandersetzung verletzt. Der junge Mann hatte sich mit einer Begleiterin dort aufgehalten, als mehrere Personen gegen 2 Uhr dazu kamen. Nach anfänglichen Provokationen kam es zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung, in deren Folge der 22-Jährige mit einem Messer verletzt wurde, berichtet die Polizei.

Nachdem mehrere Personen dem 22-jährigen zu Hilfe kamen, flüchtete die Gruppe in Richtung Hauptbahnhof.

Von den möglicherweise drei Männern soll einer ebenfalls eine blutende Wunde davongetragen haben. Eine Fahndung mit über zehn Streifenwagen verlief ohne Ergebnis.

Der 22-Jährige wurde nach seiner notärztlichen Behandlung in eine Klinik eingeliefert. Nach derzeitigem Kenntnisstand besteht keine Lebensgefahr, berichtet die Polizei.

Ein Mann wurde festgenommen, teilte ein Polizeisprecher am Sonntag mit. Weitere Details sind noch unklar.

Die gesuchten Männer werden wie folgt beschrieben:

Ein Täter soll 20 bis 23 Jahre alt und 1,80 Meter groß sein. Er habe eine normale Figur, kurze, dunkle Haare und sei mit einem schwarzen T-Shirt bekleidet gewesen.

Der zweite Täter soll ähnlich alt und groß sein und habe ein rotes T-Shirt mit türkischer Flagge auf der Brust getragen. Er soll eine blutende Verletzung an der rechten Hand haben.

Von dem weiteren Verdächtigen liegt bislang noch keine Beschreibung vor.

Das Kriminalkommissariat Mannheim hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Mehrere Zeugen, die zur Tatzeit an der Wasserturmanlage anwesend waren, wurden in einer ersten Vernehmung angehört. Weitere Zeugen können sich beim Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0621/174-4444 melden.

Update: Sonntag, 13. Juni 2021, 14.41 Uhr