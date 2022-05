Mannheim. (pol/mare) In Mannheim gab es in den letzten Tagen gleich zwei Fälle, bei denen Männer überfallen wurden. Das berichtet die Polizei.

Zwei Männer im Alter von 22 und 31 Jahren wurden am Samstagabend in der Mannheimer Innenstadt von Unbekannte überfallen. Die beiden Männer waren zu Fuß gegen 23 Uhr im Bereich der Quadrate M3 und N3 unterwegs. Dabei wurden sie von zwei Unbekannten angesprochen und aufgefordert, ihr Geld und weiteren Wertsachen herauszugeben. Als die beiden das verweigerten, schlug einer der Täter dem 22-Jährigen mit der Faust gegen die Schläfe, woraufhin dieser zu Boden ging.

Weiteren Schlägen konnte er ausweichen. Im weiteren Verlauf der Auseinandersetzung zog einer der Angreifer ein Messer, das jedoch nicht zum Einsatz kam. Letztlich flüchteten die beiden Täter vom Tatort.

Wenig später trafen die Männer erneut aufeinander und es kam wiederum zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Nachdem die Streithähne jedoch von Passanten getrennt worden waren, flüchteten die beiden Täter in unterschiedliche Richtungen.

Eine Personenbeschreibung der beiden Täter liegt nicht vor.

Bereits am frühen Freitagmorgen wurde ein 20-jähriger Mann in der Innenstadt von zwei Unbekannten überfallen. Der junge Mann war gegen 3.30 Uhr am Paradeplatz, wo er von zwei Unbekannten angesprochen und in ein Gespräch verwickelt. Die beiden Männer fragten den 20-Jährigen zunächst nach dem Weg zum Hauptbahnhof. Dann zog einer der beiden ein Messer und forderte den 20-Jährigen auf, ihm sein Geldbeutel zu geben. Der 20-Jährige weigerte sich jedoch und flüchtete vor den beiden Tätern.

Am Samstag erstattete er Anzeige bei der Polizei und gab dabei nachfolgende Beschreibung der beiden Täter ab: Einer war 1,85 Meter groß und von athletischer Statur. Er hatte einen kurzen Vollbart und ein Messer dabei. Sein Komplize war 1,80 Meter groß und etwas dicker gebaut.

In beiden Fällen sucht die Polizei Zeugen. Sie können sich melden unter Telefon 0621/174-4444.