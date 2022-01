Mannheim. (pol/mare) Ein 37-Jähriger hat zwei Männer und den Betreiber eines Schnellimbisses mit einem Messer bedroht. Das teilt die Polizei mit.

Bereits am Donnerstag, 20. Januar, kam es vor und in einem Schnellimbiss am Kaiserring, Ecke Moltkestraße, zu einer Auseinandersetzung. Kurz nach 17 Uhr kam es vor dem Schnellimbiss zwischen zwei unbekannten jungen Männern und einem 37-Jährigen zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung. Der Betreiber wurde hierauf aufmerksam und griff zunächst schlichtend ein. Die beiden Männer, die in Begleitung eines kleinen weißen Hundes waren, warteten darauf im Imbiss auf ihre Bestellung. Der 37-jährige Provokateur entfernte sich zunächst, kehrte allerdings bald zurück, betrat den Imbiss und hielt dabei ein Messer in der Hand.

Wieder griff der Betreiber sofort ein, wohin es zu einem Gerangel mit dem Mann kam, der letztlich vor das Geschäft befördert wurde. Hinter ihm wurde die Tür verschlossen.

In der Zwischenzeit flüchteten die beiden jungen Männer mit ihrem Hund ohne ihre Bestellung. Der 37-Jährige ging anschließend zu Fuß in Richtung Hauptbahnhof, wo er von den alarmierten Beamten des Polizeireviers Oststadt festgenommen wurde. Dabei musste Reizstoff und körperliche Gewalt seitens der Uniformierten eingesetzt werden.

Der 37-Jährige, der offenbar unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand, wird wegen Nötigung, Bedrohung, Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte angezeigt.

Die Polizei sucht aber noch weitere Zeugen, die sich unter Telefon 0621/174310 melden können.