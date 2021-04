Mannheim. (pol/make) Am Freitagnachmittag ist ein 29-jähriger Mann von zwei bislang unbekannten Tätern im Stadtteil Schwetzingerstadt überfallen worden. Der 29-Jährige wollte laut Polizeiangaben kurz nach 13 Uhr gerade seine Wohnung in der Schwetzinger Straße verlassen, als er von den beiden Tätern in die Wohnung zurückgedrängt und niedergeschlagen wurde.

Die Unbekannten durchsuchten die Wohnung und flüchteten durch das Treppenhaus ins Freie, nachdem sie Bargeld in noch unbekannter Höhe erbeutet hatten. Der eine Täter sollen etwa 20 Jahre alt und 1,70 Meter groß und schmächtig sein, kurze schwarze Haare haben und eine dunkle Wollmütze getragen haben. Der zweite Täter soll ebenfalls etwa 20 Jahre und 1,75 Meter groß und blond gewesen sein.

Das Kriminalkommissariat Mannheim hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Die Zentrale Kriminaltechnik der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg sicherte die Spuren. Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0621/174-4444 oder beim Polizeirevier MA-Oststadt unter der Telefonnummer 0621/174-3310 zu melden.