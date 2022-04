Borkum. (dpa/lsw) Vor der Ostfriesischen Insel Borkum haben die Seenotretter einem Richtung offene Nordsee abtreibenden Kitesurfer geholfen. Passanten hatten die Notlage des 67-Jährigen aus Mannheim bemerkt, der nach Angaben der Polizei vom Freitag durch starken Ostwind und ablaufendes Wasser ins Meer gezogen worden war. Er versuchte etwa einen Kilometer von der Küste entfernt vergeblich, wieder an Land zurückzukehren, wie die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) mitteilte.

Die Crew eines von der DGzRS alarmierten Windpark-Versorgungsschiffs nahm den Wassersportler mit Hilfe eines Rettungsrings am Donnerstag an Bord. Der unterkühlte und erschöpfte Mann wurde mit einem Seenotrettungskreuzer sicher in den Borkumer Hafen gebracht. Die Wassertemperatur betrug rund zehn Grad Celsius. Der Surfer erklärte den Angaben zufolge, Probleme mit seinem Kite-Schirm bekommen zu haben.