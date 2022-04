Ludwigshafen. (dpa-lrs) Im Ludwigshafener Stadtteil Notwende ist es am Samstag zu einem Feuer auf einer Grünfläche gekommen. "Beim Eintreffen der Einsatzkräfte brannte eine Fläche von mehreren hundert Quadratmetern in einem Landschaftsgebiet", wie die Feuerwehr in Ludwigshafen mitteilte. Bei den Löscharbeiten sei ein Feuerwehrmann leicht am Fuß verletzt worden.

Laut den Angaben waren insgesamt 32 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienste mit acht Fahrzeugen beteiligt. Wie es zu dem Feuer kam, war zunächst nicht bekannt.