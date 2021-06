Leimen-Gauangelloch/Gaiberg. (luw/pol/make) Während die Sperrungen der Gaiberger und nun auch der Gauangellocher Ortsdurchfahrt bekanntlich ohnehin für eine angespannte Verkehrssituation sorgen, hat sich auf einer der Umleitungsstrecken am Montagmorgen auch noch ein Unfall ereignet. Laut Polizei waren drei Fahrzeuge beteiligt, eines überschlug sich; verletzt wurde niemand. Die – infolge der Sperrung der Gaiberger Hauptstraße – derzeit stärker befahrene Kreisstraße K4161 war rund eine Stunde lang voll gesperrt.

Der Berufsverkehr lief gerade richtig an, da krachte es gegen 6.30 Uhr auf der Straße zwischen Gaiberg und dem Leimener Stadtteil Gauangelloch. Ein 27-Jähriger fuhr auf der K4161 in Fahrtrichtung Gauangelloch und setzte auf Höhe eines dort befindlichen Parkplatzes zum Überholen an. In der Folge fuhr er an einem unbeteiligten Fahrzeug sowie an einem 28-jährigen Opel-Fahrer vorbei.

Weiterhin wollte er noch einen vorausfahrenden LKW überholen. Als er auf Höhe des 53-jährigen LKW-Fahrers war, zog auch der 28-Jährige nach links, um sich dem Überholvorgang anzuschließen. Hierbei touchierte er das Heck des 27-Jährigen, woraufhin dieser abbremste. Der 28-Jährige kam im Zuge dessen ins Schleudern und streifte den rechts fahrenden LKW, der zunächst weiterfuhr und erst nach wenigen Metern zum Stehen kam. Im weiteren Verlauf kollidierte der 28-Jährige erneut mit dem Ford-Fahrer, woraufhin er schließlich die Kontrolle über sein Auto verlor und sich infolgedessen überschlug.

Verletzungen sind laut Polizei keine bekannt, lediglich eine beteiligte Person kam demnach "vorsorglich" mit einem Rettungswagen in ein nahe gelegenes Krankenhaus. Die beiden Autos mussten abgeschleppt werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist ebenfalls noch unbekannt, wie die Polizei weiter erklärte.

Durch die Unfallaufnahme sowie die Bergungsarbeiten war die K4161 zunächst in beide Richtungen komplett gesperrt. Gegen 7.30 Uhr wurde dann der Verkehr in Richtung Gauangelloch an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Die Beamten berichteten, dass erst gegen 9 Uhr alle polizeilichen Maßnahmen vor Ort abgeschlossen waren und beide Fahrbahnen wieder freigegeben werden konnten.

Update: Dienstag, 1. Juni 2021, 09.31 Uhr