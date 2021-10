Leimen. (pol/stoy) Als ein 45-Jähriger am Sonntag kurz vor 18 Uhr in der St. Ilgener Straße von zwei jungen Männern angesprochen wurde, erwartete ihn eine böse Überraschung: Wie die Polizei mitteilte, entriss einer der beiden Männer im Verlauf des Gesprächs dem 45-Jährigen seinen Geldbeutel. Anschließend floh er mit seinem Komplizen in Richtung eines nahegelegenen Supermarktes.

Der 45-Jährige soll zunächst selbst die Verfolgung der Täter aufgenommen haben, konnte diese jedoch nicht mehr einholen. Wie die Polizei berichtete, wird einer der Täter wie folgt beschrieben: ungefähr 22 Jahre alt, südländische Erscheinung, dünn, bekleidet mit schwarzer Jogginghose und schwarzer Jacke.

Während der Tat erlitt der 45-Jährige leichte Verletzungen im Gesichtsbereich. Die weiteren Ermittlungen werden von der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg geführt. Zeuginnen und Zeugen, die etwas beobachtet haben oder Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Telefon: 0621/174-4444.