Leimen. (pol/mare) Am frühen Donnerstagmorgen versuchte ein 36-jähriger Autofahrer in Leimen, vor einer Polizeikontrolle zu flüchten. Das berichten die Beamten.

Der 36-jährige Opel-Fahrer fiel einer Polizeistreife gegen 2 Uhr in der Rohrbacher Straße in Höhe der Bürgermeister-Lingg-Straße auf. Als er das Polizeiauto erkannte, flüchtete der Mann in das Wohngebiet in Richtung Heltenstraße. Die Beamten folgten dem Opel mit einer Geschwindigkeit von bis zu 80 Stundenkilometern.

Nachdem sie das Fahrzeug kurzzeitig aus den Augen verloren hatten, fanden sie es schließlich in der Verlängerung des Wölfelweg, wo es abgestellt worden war. Bei der Kontrolle bemerkten die Polizisten gleich, dass der Fahrer deutlich nach Alkohol roch. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,6 Promille. Ihm wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen.

Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs fanden die Beamten ein Zip-Tütchen mit einem weißen Pulver. Dieses erwies sich als rund 2 Gramm Amphetamin.

Gegen den Mann wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, Drogenbesitzes und Verdacht der Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen ermittelt.