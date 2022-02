Leimen. (pol/jasch) Mehrere Männer schlugen am Montag gegen 16 Uhr in einer Straßenbahn mit einem Schlagstock auf einen 29-jährigen Fahrgast ein. Die Männer stiegen an der Haltestelle Georgi-Marktplatz in die Straßenbahn 23 von Leimen nach Handschuhsheim ein und begannen unvermittelt auf den 29-Jährigen einzuschlagen. Nach dem Angriff stieg die Gruppe aus der Bahn in Richtung St. Ilgener Straße aus.

Die Fahndung nach den Angreifern blieb bislang erfolglos. Einer der Männer soll mit einem grauen Langarmshirt und einer schwarzen Weste bekleidet gewesen sein.

Der 19-Jährige erlitt Verletzungen im Gesicht, die vor Ort notärztlich versorgt wurden.

Hinweise zu den unbekannten Tätern und zum Tathergang nimmt das Polizeirevier Wiesloch unter der Rufnummer 06222/57090 entgegen.