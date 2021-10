L598 bei St. Leon-Rot. (pol/rl) Bei einem Auffahrunfall verletzt wurde eine Mofa-Fahrerin am Montagnachmittag. Die 18-Jährige war gegen 17.15 Uhr auf der Landesstraße L598 von Walldorf in Richtung St. Leon-Rot hinter einem Mitsubishi unterwegs, der wiederum hinter einem Traktor fuhr.

Kurz nach der Einmündung zu einem Hotel bog der Traktor nach links in einen Feldweg ab. Der Mitsubishi musste bremsen. Die 18-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen. Ihr Mofa prallte ins Heck des Mitsubishis, wodurch sie stürzte.

Nach dem Unfall kam sie per Rettungswagen in eine Klinik. Über die Schwere ihrer Verletzungen sei zwar nichts genaueres bekannt, Lebensgefahr bestehe jedoch nicht, teilte die Polizei mit. An beiden Fahrzeugen entstand 13.000 Euro Sachschaden.

Zeugen können sich beim ermittelnden Polizeirevier Wiesloch unter der Telefonnummer 06222/57090 melden.