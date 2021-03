Kupferzell. (pol/ppf) Am Mittwochabend kam es in der Asylbewerberunterkunft in Kupferzell zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Gegen 20 Uhr klopften bislang Unbekannte an der Eingangstür des Gebäudes in der Straße "Untere Vorstadt". Nachdem die Tür durch einen Bewohner geöffnet wurde, stürmten zwei Männer ins Innere, beleidigten und attackierten die vier Bewohner sowie einen Gast. Die anwesenden Personen konnten die Angriffe abwehren und aus dem Gebäude flüchten.

Durch den Angriff wurden drei Bewohner des Hauses leicht verletzt, berichtet die Polizei. Behandelt werden mussten die Opfer aber nicht.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die den Vorfall beobachten konnten oder in diesem Bereich eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben. Diese werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Heilbronn, Telefon 07131/104-4444, zu melden.