Sinsheim. (pol/make) Fast 60 Prozent der am Dienstag im Kraichgau kontrollierten Fahrer haben gegen Lenk- und Ruhezeiten verstoßen. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Verkehrspolizei Mannheim führte zwischen 6 und 12 Uhr gemeinsam mit dem Bundesamt für Güterverkehr (BAG) auf der Tank- und Rastanlage Kraichgau an der Autobahn A6 Schwerpunktkontrollen des gewerblichen Güter- und Personenverkehr durch.

Hauptaugenmerk lag auf der Einhaltung der Lenk- und Ruhezeiten der Fahrer. Dabei kontrollierten die eingesetzten Spezialisten des Verkehrsdienstes Mannheim insgesamt 33 Fahrzeuge und deren Fahrer, von denen 20 beanstandet werden mussten. Von den beanstandeten Fahrern hatten 14 Fahrzeuglenker ihre Wochenruhezeit verbotswidrig in ihren Fahrzeugen verbracht. Seine Wochenruhezeit von mindestens 45 Stunden darf ein Lkw-Fahrer nicht in seinem Fahrzeug verbringen.

Folgende weitere Feststellungen wurden bei den Kontrollen getroffen: 20 Verstöße gegen Vorschriften über Lenk- und Ruhezeiten, hier wurden insgesamt über 30.000 Euro an Sicherheitsleistungen einbehalten. 3 Anzeigen wegen Zuwiderhandlungen gegen güterverkehrsrechtliche Vorschriften, davon ein Kabotageverstoß. Ein Fahrzeug musste wegen technischer Mängel beanstandet werden. 4 Fahrern wurde die Weiterfahrt untersagt.