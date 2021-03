Ketsch. (pol/lyd) In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben bislang unbekannte Täter das Klettergerüst auf dem Spielplatz in der Ecke Gartenstraße und Tulpenweg in Brand gesetzt.

Wie die Polizei mitteilt, wurde die Leitstelle der Feuerwehr um 1 Uhr informiert. Die Freiwillige Feuerwehr aus Ketsch rückte aus und löschte den Brand.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht bislang noch nicht genau fest. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 06202/2880 beim Polizeirevier Schwetzingen zu melden.