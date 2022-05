Ketsch. (pol/sake) Wie die Polizei mitteilt, wurde am späten Sonntagabend, kurz vor 22 Uhr, in ein Haus in Ketsch eingebrochen. Ein bislang unbekannter Täter hebelte das Gartentor des Grundstücks in der Hockenheimer Straße auf und öffnete anschließend die Terrassentür. Im Inneren des Hauses durchsuchte der Täter sämtliche Schränke und Schubladen und entwendete unter anderem Schlüssel und private Unterlagen. Anschließend flüchtete der Täter.

Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Hockenheim, unter der Telefonnummer 06205/28600, zu melden.