Ketsch. (pol/lyd) Bei dem Dachstuhlbrand am Donnerstag kurz vor 16 Uhr in der Hardtwaldstraße wurde eine 53-jährige Bewohnerin leicht verletzt, teilt die Polizei mit. Sie wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. Zwei 14-jährige Kinder konnten das Haus unverletzt verlassen.

Bei dem Brand entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 100.000 Euro. Das Gebäude ist derzeit nicht mehr bewohnbar, die Anwohner kamen anderweitig unter. Am Nachbargebäude entstand durch Rußantragungen ein Sachschaden von ca. 5000 Euro.

Die Bewohner waren zuvor vorsorglich ins Freie gebracht worden. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Ketsch, Brühl und Schwetzingen, die mit 13 Fahrzeugen und 56 Einsatzkräften vor Ort waren, hatten den Brand schnell unter Kontrolle und konnten ein Übergreifen auf benachbarte Häuser verhindern.

Die Brandursache ist derzeit noch unklar, der Brandermittler des Polizeipostens Ketsch hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Update: Freitag, 26. März 2021, 11.56 Uhr

Dachstuhlbrand verlief glimpflich

