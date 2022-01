Hettingen/Rinschheim. (pol) Schwer verletzt wurde ein Fußgänger, der am Freitag kurz nach 13.30 Uhr auf der Landesstraße 522 zwischen Hettingen und Rinschheim von einem Auto erfasst wurde. Der 33-Jährige lief am rechten Fahrbahnrand Richtung Rinschheim und wurde von einem - in gleicher Richtung fahrenden - 41-jährigen Seat-Fahrer erfasst. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, teilt die Polizei abschließend mit.