Hemsbach. (pol/mün) Ohne Vorankündigung wurde ein 64 Jahre alter Mann am Mittwochabend in Hemsbach beim Ausladen aus seinem Auto angegriffen. Zwei Täter kamen von hinten und sprühten ohne Vorankündigung Pfefferspray. Dann schlugen sie den Mann und flüchteten. Der Vorfall ereignete sich gegen 20.35 Uhr in der Gottlieb-Daimler-Straße.

Die Hintergründe für das überfallartige Vorgehen der Täter sind nach Angaben der Polizei noch unklar, es könnte aber zuvor Streitigkeiten gegeben haben.

Die Täter sollen etwa 30 Jahre alt sein. Einer sei etwa 1,50 Meter groß, untersetzt und habe einen schwarzen Jogginganzug getragen. Der zweite sei etwa 1,80 Meter groß, schlank und habe einen roten Jogginganzug getragen.

Hinweise von Zeugen nimmt das Polizeirevier Weinheim unter der Rufnummer 06201/10030 entgegen.