Heilbronn. (dpa) Nach einer Schlägerei in Heilbronn mit mehreren Männern, von denen zwei schwer verletzt wurden, sucht die Polizei nach Zeugen. Die Beamten seien am Donnerstagnachmittag alarmiert worden, als mehrere Männer in der Steubenstraße beim Alten Friedhof aufeinander losgegangen seien, teilten die Sicherheitskräfte mit.

Beim Eintreffen am Tatort hätten die Polizisten zwei Schwerverletzte vorgefunden. Fünf Männer seien nach ersten Erkenntnissen in Richtung Innenstadt geflüchtet. Die Hintergründe der Auseinandersetzung waren zunächst unklar.