Heilbronn. (pol/rl) Der Fahrer eines Linienbusses auf dem Marktplatz bat am Mittwochabend eine Polizeistreife um Hilfe, nachdem sich ein Fahrgast geweigert hatte, eine Maske zu tragen. Das teilte die Polizei am heutigen Freitag mit.

Der Busfahrer hatte den Fahrgast darauf aufmerksam gemacht, dass er im Bus eine Maske tragen müsse. Als der Fahrgast sich weigerte, eine Maske anzulegen, verweigerte der Busfahrer dem 27-Jährige die Mitfahrt. Daraufhin rastete der 27-Jährige aus: Erst schrie er herum, dann trat und schlug er mehrmals gegen den Bus.

Als die verständigte Polizeistreife gegen 20.45 Uhr eintraf und den 27-Jährigen zur Rede stellte, wurde dieser gegenüber den Beamten so aggressiv, dass die Polizisten Pfefferspray einsetzten. Nun mischte sich noch ein 39-Jähriger ein und versuchte wiederholt die polizeilichen Maßnahmen gegen den 27-Jährigen zu stören. Die Beamten nahmen daraufhin beide Männer in Gewahrsam. Beide verbrachten danach einige Zeit in einer Zelle des Polizeireviers Heilbronn.