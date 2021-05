Heilbronn. (rnz) Eine gewalttätige Auseinandersetzung zwischen mehreren Mitgliedern zweier Familien hat am Sonntag in Heilbronn ein Großaufgebot von Schutz- und Kriminalpolizei auf den Plan gerufen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei war der Auseinandersetzung, bei der auch Hieb- und Stichwaffen eingesetzt wurden, ein Streit zwischen zwei jugendlichen Angehörigen der beiden syrischen Familien vorausgegangen, den die weiteren Familienmitglieder später mit der jeweiligen Gegenseite klären wollten.

Gegen 22.15 Uhr begaben sich daher mehrere Angehörige der einen Familie zum Haus des Kontrahenten in der Innsbrucker Straße, vor dem es dann zu einer wüsten gewalttätigen Auseinandersetzung kam. Einer der Beteiligten wurde dabei durch einen Messerstich so schwer verletzt, dass er im Krankenhaus operiert werden musste. Noch in der Nacht nahm die Polizei mehrere Personen vorläufig fest, nach weiteren wurde am Montag noch gefahndet.

Während des Einsatzes am späten Sonntagabend waren die Urbanstraße zwischen Südstraße und Wollhausstraße sowie Teile der Innsbrucker Straße zeitweise gesperrt. Die Kriminalpolizei Heilbronn sucht nun dringend Zeugen der Auseinandersetzung, die sich auf der Innsbrucker Straße im Bereich zwischen der Urban- und der Wilhelmstraße ereignet hat. Hinweise werden an die Telefonnummer 07131/104-4444 erbeten und auch vertraulich behandelt.

Update: Montag, 17. Mai 2021, 18.25 Uhr

Gewaltsame Auseinandersetzung in der Innenstadt

Heilbronn. (dpa) Aufgrund einer gewaltsamen Auseinandersetzung in der Innenstadt ist die Polizei am Sonntag mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften ausgerückt und sperrte mehrere Straßen. Mindestens zwei Menschen seien bei dem Vorfall am Sonntagabend verletzt worden, einer davon schwer, teilte die Polizei mit.

Am frühen Montagmorgen wurde der Polizeieinsatz für beendet erklärt, die Straßen wurden wieder freigegeben. Die Hintergründe der Auseinandersetzung und die Zahl der Beteiligten waren zunächst unklar.