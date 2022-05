Heidelberg. (pol/mare) Die Polizei hat einen 28-jährigen Mann beim Einbruch mit einem 22-jährigen Komplizen in der Unteren Straße in Heidelberg in der Nacht zu Donnerstag erwischt. Er sitzt nun hinter Gittern, wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilen.

Die beiden Männer kletterten gegen 1.40 Uhr durch ein offenstehendes Fenster des Lagerraums, welches sich in etwa 1,8 Metern Höhe befand, und stahlen ein elektrisches Dönermesser im Wert von rund 170 Euro. Dann versuchten die beiden zu fliehen.

Zeugen hatten sie aber beobachtet und den 22-Jährigen bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei festgehalten. Dem 28-Jährigen gelang zunächst die Flucht.

Gegen 2.45 Uhr erkannten die Zeugen den Mann in der Nähe wieder und nahmen die Verfolgung auf. Einer herbeigerufenen Polizeistreife gelang es schließlich, auch den 28-Jährigen festzunehmen.

Während der Flucht entledigte sich der Mann des Diebesguts. Bereits am Donnerstag wurde er der Haftrichterin vorgeführt, die Haftbefehl wegen Fluchtgefahr erließ. Er wurde in ein Gefängnis eingeliefert. Der 22 Jahre alte Komplize blieb auf freiem Fuß.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und der Ermittlungsgruppe Eigentum des Polizeipräsidiums Mannheim gegen die beiden Beschuldigten dauern an.