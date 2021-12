Heidelberg. (pol/sake) Ein noch unbekannter Fahrer hatte am Freitagabend, 10. Dezember, gegen 20.30 Uhr ein Verkehrszeichen beschädigt und sich danach ohne weitere Hinweise vom Unfallort entfernt.

Der Unfall ereignete sich in der Kreuzung Czernybrücke beziehungsweise Alte Eppelheimer Straße, heißt es in der Mitteilung der Polizei. Das Fahrzeug wäre im Anschluss in Richtung Autobahn weggefahren. Eine aufmerksame Zeugin verständigte über Notruf die Polizei. Die eingeleitete Fahndung nach dem flüchtigen Fahrer verlief ergebnislos. An der Unfallstelle konnten Fahrzeugteile aufgefunden werden, diese verhalfen bislang nicht zur Identifizierung des Unfallverursachers.

Nach den Zeugenhinweisen handelt es sich bei dem Auto um einen hellen Opel Kombi. Dieser müsste nun an der vorderen Stoßstange und dem linken Kotflügel beschädigt sein.

Die Polizei bittet weitere Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 06221/99-1700 oder beim Verkehrsdienst Heidelberg unter 0621/174-4110 zu melden.