Heidelberg. (pol/mare) Ein Unbekannter hat am frühen Freitagmorgen einen Molotowcocktail in einen Einkaufsmarkt in Heidelberg geworfen. Die Kriminalpolizei ermittelt nun, wie die Polizei mitteilt.

Gegen 1.15 Uhr hat der Täter demnach den Molotowcocktail über ein Oberlicht in einen Einkaufsmarkt in der Breslauer Straße/Ecke Königsberger Straße geworfen. Der schnelle Einsatz der Berufsfeuerwehr Heidelberg verhinderte Schlimmeres, sodass durch Ruß lediglich ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro entstand.

Ein Mann hatte die Tat beobachtet und über Notruf die Polizei und die Feuerwehr informiert. Der Täter war von normaler Statur und schwarz gekleidet: Er hatte eine schwarze Kapuze oder Mütze auf. Er war zudem mit einem schwarzen Mountainbike unterwegs, das einen prägnanten dickeren Rahmen aufwies.

Die Polizei sucht nun Zeugen. Diese können sich melden unter den Rufnummern 0621/174-4444 oder 06221/3418-0.