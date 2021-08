Heidelberg-Altstadt. (pol/mün) Ein Trickdieb spielte am Donnerstagabend gegen 22.30 Uhr auf dem Heidelberger Marktplatz den Betrunkenen und tat so als würde er bei einer Gaststätte auf einen Tisch stürzen. Dabei stahl er einem Mann am Tisch die Geldbörse, berichtet die Polizei.

Der Bestohlene aber entdeckte die Tat und alarmierte Passanten, die den Trickdieb verfolgten. Der flüchtete in eine Wohnung in der Heidelberger Altstadt.

Hinzugerufene Polizeikräfte nahmen dann den 20-jährigen Tatverdächtigen dort fest.

Wenig später meldete sich der 19-jährige Komplize des 20-Jährigen freiwillig bei der Polizei und übergab die gestohlene Geldbörse. Das hieraus entwendete Bargeld in dreistelliger Höhe konnten die Beamten nicht mehr auffinden.

Die beiden Beschuldigten wurden später wieder freigelassen und müssen sich nun wegen Diebstahls verantworten.