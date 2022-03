Heidelberg. (ots) Mit einem Trennschleifer verschafften sich ein oder mehrere Täter am Montag Zutritt in ehemaliges Kasernengebäude in Heidelberg.

Wie die Polizei mitteilt, wurde das Stahlgitter eines Kellerfensters im Neubaugebiet der Römerstraße durchtrennt. Im Innern wurden dann Kupferleitungen, Stromkabel und Wasserleitung abmontiert und zum Abtransport bereitgelegt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde das Diebesgut im Wert von knapp 10.000 Euro in der Nacht von Montag auf Dienstag entwendet. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonummer 06221/34180 an das ermittelnde Polizeirevier Heidelberg-Süd zu wenden.