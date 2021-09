Heidelberg. (pol/mare) Zum zweiten Mal innerhalb von zwei Tagen hat sich auf der Bundesstraße B37 in Schlierbach ein schwerer Unfall ereignet. Das teilt die Polizei mit.

Bereits am Mittwochabend hatte es hier gekracht. Dort war die Frage offen, wer Rot hatte. Am Freitag nun dasselbe Bild: Beide beteiligten Autofahrer gaben an, dass ihre Ampel Grün gezeigt hätte.

Aber der Reihe nach: Kurz vor 13 Uhr bog am Freitag ein 70-Jähriger mit seinem Mercedes von der Orthopädie nach links auf die B37 Richtung Heidelberg ein. Dabei stieß er mit einem 19-jährigen Audi-Fahrer zusammen, der nach Neckargemünd fuhr.

Die beiden Autofahrer sowie die 65-jährige Beifahrerin im Mercedes wurden durch die Kollision schwer verletzt und mit Rettungswagen in verschiedene Kliniken gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beträgt rund 40.000 Euro.

Ob ein Problem mit der Ampel vorliegt, konnte die Polizei auf RNZ-Nachfrage am Freitag nicht sagen.

Bei der ersten Befragung der Polizei erklärten beide, dass ihre Ampel auf Grün gestanden hätte. Deshalb sucht die Polizei Zeugen. Diese können sich melden unter Telefon 0621/174-41111.